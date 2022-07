Chi sono i figli di Francesco Totti: Cristian, Chanel ed Isabel (Di domenica 24 luglio 2022) Ecco chi sono Cristian, Chanel ed Isabel, i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, celebre coppia la cui storia d'amore è giunta al termine dopo ben 17 anni di matrimonio. Cristian, Chanel ed Isabel sono i tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, i quali hanno recentemente annunciato la loro separazione. Il calciatore e la celebre presentatrice televisiva si sono sposati nel 2005 quando la Blasi era già in dolce attesa del loro primogenito, Cristian, nato nel novembre dello stesso anno. Il primogenito della coppia è nato il 6 novembre 2005, di conseguenza, sta per compiere diciassette anni e sembra che abbia deciso ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) Ecco chied, idi Ilary Blasi e, celebre coppia la cui storia d'amore è giunta al termine dopo ben 17 anni di matrimonio.edi tredi Ilary Blasi e, i quali hanno recentemente annunciato la loro separazione. Il calciatore e la celebre presentatrice televisiva sisposati nel 2005 quando la Blasi era già in dolce attesa del loro primogenito,, nato nel novembre dello stesso anno. Il primogenito della coppia è nato il 6 novembre 2005, di conseguenza, sta per compiere diciassette anni e sembra che abbia deciso ...

marcocappato : Dopo l’affossamento dei referendum, anche le elezioni sono riservate a chi è già in Parlamento (ormai votati da 1/2… - GiovaQuez : La guerra non è finita. Anche se il tema è passato in secondo piano ben prima della crisi di governo. C’è ancora ch… - Antonio_Tajani : Questo il sondaggio Tecnè pubblicato oggi su @repubblica. Sondaggio svolto il giorno dopo le dimissioni di Draghi.… - HaugeFan : RT @ZachLowy: @AleTheGoatACM Grazie mille. Mi rendo conto che molti rossoneri sono ciechi, ma molti hanno anche aperto gli occhi e parlerò… - Anna50732053 : RT @AbracaBarna: #Marattin si rivolge a chi vota #ForzaItalia e #Lega,perché loro sono pro mercato,liberali e non promettono assurdità.Dime… -