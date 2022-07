CdS – scopriamo l’argentino con un passato a Roma

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 20:51:55 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: La Juve insegue il regista, ossia Leandro Paredes. Attualmente al Psg, la trattativa non è facile, ma i bianconeri ci sperano. Contando anche sul sì da parte del giocatore che ha unin Italia, acquistato dallanel 2014 e girato poi in prestito a Chievo ed Empoli. E che qui ha visto nascere uno dei suoi due figli, Giovanni, di 6 anni. L’altra figlia è Victoria, di 9 anni. Paredes: orecchini, tatuaggi…a Boniperti non sarebbe piaciuto Un modello nato, Paredes, che a Giampiero Boniperti non sarebbe piaciuto. Il suo stile prevede orecchini e tatuaggi. Posa anche, qualche volta. Impeccabile nello stile, come del resto la moglie Camila (sono insieme da 14 anni, l’ha sposata nel 2017). Secondo le voci che arrivano dall’Argentina, Leandro ...