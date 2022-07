Castellammare di Stabia, bagnante distrugge uno scoglio per prendere i datteri di mare: la videodenuncia (Di domenica 24 luglio 2022) Il video è stato girato da alcuni bagnanti sulla spiaggia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e successivamente diffuso sui social dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli. Mostra un uomo impegnato a dare a martellate contro un masso preso dai fondali marini, per recuperare i datteri. “Ne ha presi almeno una cinquantina” specifica chi ha segnalato la scena al consigliere. Dopo la pubblicazione delle immagini la Capitaneria di porto ha aperto un’inchiesta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Il video è stato girato da alcuni bagnanti sulla spiaggia didi, in provincia di Napoli, e successivamente diffuso sui social dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli. Mostra un uomo impegnato a dare a martellate contro un masso preso dai fondali marini, per recuperare i. “Ne ha presi almeno una cinquantina” specifica chi ha segnalato la scena al consigliere. Dopo la pubblicazione delle immagini la Capitaneria di porto ha aperto un’inchiesta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

