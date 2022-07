Calciomercato Napoli, parte un big a centrocampo? Il nome del sostituto (Di domenica 24 luglio 2022) Il Napoli ha perso due grandi capi saldi delle passate stagioni e in questi giorni sono state recapitate varie offerte, in particolare per due centrocampisti. Si tratterebbe di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, entrambi in uscita dal Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il West Ham ha provato inizialmente ad ingaggiare Ruiz, ottenendo il “no” secco del calciatore che preferirebbe altre destinazioni. Dopo il no incassato allora il club inglese ha puntato Zielinski. Napoli Ruiz Zielinski 20 milioni recapitati al Napoli ma, anche in questo caso, i tentativi di trattativa non sono andati a buon fine, con i partenopei che ne chiedono il doppio. Nel caso in cui dovesse venir ceduto uno dei due centrocampisti, secondo la fonte, il Napoli vorrebbe mettere sotto contratto Antonin ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Ilha perso due grandi capi saldi delle passate stagioni e in questi giorni sono state recapitate varie offerte, in particolare per due centrocampisti. Si tratterebbe di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, entrambi in uscita dal. Secondo il Corriere dello Sport, il West Ham ha provato inizialmente ad ingaggiare Ruiz, ottenendo il “no” secco del calciatore che preferirebbe altre destinazioni. Dopo il no incassato allora il club inglese ha puntato Zielinski.Ruiz Zielinski 20 milioni recapitati alma, anche in questo caso, i tentativi di trattativa non sono andati a buon fine, con inopei che ne chiedono il doppio. Nel caso in cui dovesse venir ceduto uno dei due centrocampisti, secondo la fonte, ilvorrebbe mettere sotto contratto Antonin ...

