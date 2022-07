Bernardeschi e Insigne show al Toronto: l’ex Juve subito in gol e 4-0 contro Charlotte | VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) E’ pronta a svoltare la stagione del Toronto. Il club ha deciso di puntare pesantemente sul mercato e sono arrivati calciatori italiani in grado di fare la differenza: Insigne, Bernardeschi e Criscito. I giocatori ex Napoli, Juventus e Genoa sono stati lanciati in campo dal primo minuto e il risultato è stato entusiasmante. La partita contro Charlotte si è conclusa sul punteggio di 4-0 che lascia pochi dubbi sull’andamento del match. L’avvio di gara del Toronto è sprint, Bernardeschi e compagni mettono in ghiaccio la partita già nel primo tempo. Nei primi 47 minuti si registrano quattro gol con Osorio, la doppietta di Bradley e Bernardeschi. Criscito si è dimostrato molto sicuro in difesa, Bernardeschi ha timbrato ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 luglio 2022) E’ pronta a svoltare la stagione del. Il club ha deciso di puntare pesantemente sul mercato e sono arrivati calciatori italiani in grado di fare la differenza:e Criscito. I giocatori ex Napoli,ntus e Genoa sono stati lanciati in campo dal primo minuto e il risultato è stato entusiasmante. La partitasi è conclusa sul punteggio di 4-0 che lascia pochi dubbi sull’andamento del match. L’avvio di gara delè sprint,e compagni mettono in ghiaccio la partita già nel primo tempo. Nei primi 47 minuti si registrano quattro gol con Osorio, la doppietta di Bradley e. Criscito si è dimostrato molto sicuro in difesa,ha timbrato ...

