Alex Belli: "Gf Vip 7? Posso tornare quando voglio!". Poi lancia una frecciatina a Adriana Volpe (Di domenica 24 luglio 2022) Alex Belli è stato indubbiamente – che piaccia o no – uno dei protagonisti (in)discussi dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le sue lezioni riguardanti l'amore libero hanno (in)trattenuto gli appassionati del reality show per tutti i sei mesi di programmazione. La sua uscita dalla Casa di Cinecittà è stata degna di una commedia teatrale. O di una tragedia, dipende da quale punto di vista la si guardi. Dopo l'esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini, l'attore romano era stato dato come uno dei probabili concorrenti di Tale e Quale Show, insieme ai suoi ex coinquilini Davide Silvestri, le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, Katia Ricciarelli, Patrizia Pellegrino e Valeria Marini. Dopo alcune indiscrezioni che aleggiavano da tempo, alla fine a essere scelta da Carlo Conti è stata la showgirl del Bagaglino.

