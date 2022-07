Alessia Marcuzzi: la foto è da sballo, tutto in mostra (Di domenica 24 luglio 2022) Alessia Marcuzzi, la foto è da sballo: tutto in mostra per la conduttrice, dopo anni sempre regina di bellezza e sensualità. Alessia Marcuzzi, ormai da decenni, incanta sempre non soltanto per la sua bravura, ma anche per un’eleganza, una bellezza e una sensualità sorprendenti. Dopo l’addio a Le Iene e la pausa di riflessione dalla tv, la conduttrice romana è pronta a ritornare sul piccolo schermo con un nuovo programma di Rai 2, lasciando dunque Mediaset dopo quasi trent’anni. Corpo scolpito in mostra per la conduttrice (foto: Instagram Alessia Marcuzzi).Intanto, in attesa della nuova stagione televisiva, la Marcuzzi si gode il caldo e l’estate e, ... Leggi su formatonews (Di domenica 24 luglio 2022), laè dainper la conduttrice, dopo anni sempre regina di bellezza e sensualità., ormai da decenni, incanta sempre non soltanto per la sua bravura, ma anche per un’eleganza, una bellezza e una sensualità sorprendenti. Dopo l’addio a Le Iene e la pausa di riflessione dalla tv, la conduttrice romana è pronta a ritornare sul piccolo schermo con un nuovo programma di Rai 2, lasciando dunque Mediaset dopo quasi trent’anni. Corpo scolpito inper la conduttrice (: Instagram).Intanto, in attesa della nuova stagione televisiva, lasi gode il caldo e l’estate e, ...

