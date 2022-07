A Milano i laboratori estivi per i bambini ucraini tra disegni e giochi: “Attività fondamentali per elaborare i traumi subiti e imparare la lingua” (Di domenica 24 luglio 2022) “Non li lasceremo soli”. È questa la promessa che gli operatori del Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (Ciai) hanno fatto ai bambini e alle bambine ucraini arrivati in Italia dopo lo scoppio della guerra. Dopo aver allestito un servizio di ascolto psicologico per le famiglie, il Ciai ha organizzato dei laboratori artistico-espressivi all’interno dei campus estivi di WeMove alla scuola di via Monte Baldo di Milano in collaborazione con l’associazione Rinascita dell’Ucraina. “Sono Attività terapeutiche che aiutano a elaborare i traumi subiti durante la guerra – spiega una delle mediatrici culturali Nataliya Nonyak – questi bambini hanno visto da vicino spari e bombe che esplodevano”. Esperienze che si ritrovano anche nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) “Non li lasceremo soli”. È questa la promessa che gli operatori del Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (Ciai) hanno fatto aie alle bambinearrivati in Italia dopo lo scoppio della guerra. Dopo aver allestito un servizio di ascolto psicologico per le famiglie, il Ciai ha organizzato deiartistico-espressivi all’interno dei campusdi WeMove alla scuola di via Monte Baldo diin collaborazione con l’associazione Rinascita dell’Ucraina. “Sonoterapeutiche che aiutano adurante la guerra – spiega una delle mediatrici culturali Nataliya Nonyak – questihanno visto da vicino spari e bombe che esplodevano”. Esperienze che si ritrovano anche nei ...

