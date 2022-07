Ultime Notizie Roma del 23-07-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 luglio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina in apertura esplode la tensione dopo l’accordo sul grano firmato ieri in Turchia Istanbul aveva lasciato spirale ad una di escalation ma questa mattina chi accusa la Russia di avere lanciato un attacco missilistico su Trip è stato colpito anche il porto commerciale snodo cruciale per L’intesa sull’export di grano S medio Ucraina I russi hanno usato Razzi da crociera 2 adulti di sono stati abbattuti dalle forze di difesa antiaerea hanno colpito le strutture infrastrutturali del porto di leggere il messaggio di responsabili locali inviate alla reazione del ministro degli Esteri ucraino kuleba Quella te la ordino il Putin ha sputato in faccia all’onu e alla Turchia scrive su Facebook condanna Senza riserve anche da parte del segretario ...