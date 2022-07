Torino, Djidji: 'Dopo un anno con Juric si vedono certi automatismi' (Di sabato 23 luglio 2022) Koffi Djidji, difensore del Torino, ha parlato Dopo la vittoria in amichevole sul Trabzonspor: "E' stata una bella partita contro un... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) Koffi, difensore del, ha parlatola vittoria in amichevole sul Trabzonspor: "E' stata una bella partita contro un...

TorinoFC_1906 : ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro il @Trabzonspor: Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zi… - Toro_News : ???| LE VOCI Le parole di #Djidji al termine di #TorinoTrabzonspor - MMbah001 : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro il @Trabzonspor: Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, R… - javo__dark : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro il @Trabzonspor: Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, R… - PeroniStefano : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 18 contro il @Trabzonspor: Torino (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, R… -