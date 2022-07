Sophie Codegoni, stacco di coscia pazzesco: fan a bocca aperta (Di sabato 23 luglio 2022) Protagonista di uno dei reality più importanti d’Italia dove Sophie Codegoni ha incontrato due persone molto importanti per la sua vita. Recentemente è stata protagonista di un episodio molto particolare; Sophie Codegoni, infatti, era insieme ad Alessandro Basciano che aveva una serata da dj a Palma di Maiorca. Prima dell’evento, la coppia ha deciso di recarsi in piscina dove l’ex gieffina ha subito un furto; le sono state rubate un paio di scarpe. Vicenda sgradevole che però è stata presa con il giusto atteggiamento a tal punto che i due hanno deciso di andare al ristorante letteralmente scalzi. InstagramPrima di parlare della storia con Alessandro Basciano, analizziamo un rapporto che ha subito una clamorosa evoluzione. All’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello, reality in cui è stata grande protagonista ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 23 luglio 2022) Protagonista di uno dei reality più importanti d’Italia doveha incontrato due persone molto importanti per la sua vita. Recentemente è stata protagonista di un episodio molto particolare;, infatti, era insieme ad Alessandro Basciano che aveva una serata da dj a Palma di Maiorca. Prima dell’evento, la coppia ha deciso di recarsi in piscina dove l’ex gieffina ha subito un furto; le sono state rubate un paio di scarpe. Vicenda sgradevole che però è stata presa con il giusto atteggiamento a tal punto che i due hanno deciso di andare al ristorante letteralmente scalzi. InstagramPrima di parlare della storia con Alessandro Basciano, analizziamo un rapporto che ha subito una clamorosa evoluzione. All’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello, reality in cui è stata grande protagonista ...

