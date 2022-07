Scontro tra due barche all'Argentario: un morto, una donna dispersa e alcuni feriti (Di sabato 23 luglio 2022) Una donna morta, una dispersa, altre quattro persone soccorse: è questo il bilancio di un incidente avvenuto nel tratto di mare tra l'Isola del Giglio e l'Argentario. A scontrarsi, nel pomeriggio di oggi, sono stati un motoscafo e una barca a vela. Tra le quattro persone soccorse ci sarebbero alcuni feriti, il più grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena. La procura di Grosseto ha intanto aperto un'inchiesta. Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 luglio 2022) Unamorta, una, altre quattro persone soccorse: è questo il bilancio di un incidente avvenuto nel tratto di mare tra l'Isola del Giglio e l'. A scontrarsi, nel pomeriggio di oggi, sono stati un motoscafo e una barca a vela. Tra le quattro persone soccorse ci sarebbero, il più grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena. La procura di Grosseto ha intanto aperto un'inchiesta.

