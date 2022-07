Positano, imbarcazione in fiamme affonda davanti all’isola de Li Galli: verifiche ambientali (VIDEO) (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPositano (Sa) – È stato necessario richiedere l’ausilio anche dell’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Pontecagnano e del nucleo sommozzatore per trarre in salvo ieri otto persone a bordo di un’imbarcazione che, ormeggiata davanti all’isola de Li Galli al largo di Positano ha preso fuoco. Sul posto anche una motonave antincendio del distaccamento portuale di Napoli. L’elicottero arrivato sul posto dopo aver verificato che i naufraghi erano stati già trasportati su una spiaggia di Positano, ha montato la benna antincendio e ha iniziato le operazioni di raffreddamento, effettuando 15 lanci. Giunta sul posto la motonave antincendio di Napoli ha iniziato le operazioni di spegnimento che non hanno però evitato che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – È stato necessario richiedere l’ausilio anche dell’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Pontecagnano e del nucleo sommozzatore per trarre in salvo ieri otto persone a bordo di un’che, ormeggiatade Lial largo diha preso fuoco. Sul posto anche una motonave antincendio del distaccamento portuale di Napoli. L’elicottero arrivato sul posto dopo aver verificato che i naufraghi erano stati già trasportati su una spiaggia di, ha montato la benna antincendio e ha iniziato le operazioni di raffreddamento, effettuando 15 lanci. Giunta sul posto la motonave antincendio di Napoli ha iniziato le operazioni di spegnimento che non hanno però evitato che ...

