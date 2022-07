LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna in testa al secondo intermedio! Cattaneo secondo (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14.41 Al via Christophe Laporte, autore di un Tour de France eccezionale fino a questo momento, coronato dal successo di tappa di ieri. 14.38 Discreto il tempo di Florian Veermersch: il belga è terzo a 51 secondi da Bjerg. 14.36 E’ più indietro Stefan Bissegger al primo intermedio: 29 secondi di ritardo da Ganna. Lo svizzero non è una minaccia. 14.34 Questa la top-5 al secondo intermedio: 1 Ganna Filippo 25.13,18 0.00 52.5782 Cattaneo Mattia 25.26,26 0.13,08 52.127 3 BJERG Mikkel 25.49,95 0.36,77 51.331 4 BODNAR Maciej 26.03,36 0.50,18 50.890 5 ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADESTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14.41 Al via Christophe Laporte, autore di undeeccezionale fino a questo momento, coronato dal successo di tappa di ieri. 14.38 Discreto il tempo di Florian Veermersch: il belga è terzo a 51 secondi da Bjerg. 14.36 E’ più indietro Stefan Bissegger al primo intermedio: 29 secondi di ritardo da. Lo svizzero non è una minaccia. 14.34 Questa la top-5 alintermedio: 125.13,18 0.00 52.5782Mattia 25.26,26 0.13,08 52.127 3 BJERG Mikkel 25.49,95 0.36,77 51.331 4 BODNAR Maciej 26.03,36 0.50,18 50.890 5 ...

