GF Vip | Lulù non perde le speranze | la dimostrazione d’amore per Manuel Bortuzzo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 23 luglio 2022) La storiatraSelassié eè finita da tempo per volere di lui, che ha bloccato la ragazza su tutte le piattaforme, ma a quanto pare lei non si è ancora rassegnata ed è innamoratissima. La prova è in una video story su Instagram dove la protagonista del Grande Fratello Vip 6 mostra alcune foto sul telefonino e di sfuggita appare anche lo sfondo che ha, ovvero una vecchia foto in cuiappaiono abbracciati, mentre si baciano con passione, felici e innamorati. Il fatto che la Selassié tenga ancora quella foto come sfondo la dice lunga sui suoi attuali sentimenti per il nuotatore, che da parte sua tuttavia ha voltato pagina definitivamente. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…blocca ...