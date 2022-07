Elezioni politiche 2022, Renzi: “No a inciuci e giochi di palazzo” (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Italia viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, altro che complicati giochi e inciuci di palazzo… Questo per noi significa essere di centro”. Lo ha detto Matteo Renzi al Tg2. ”Se Letta e il Pd riusciranno a mettere insieme una grande alleanza, un fronte repubblicano credibile e coeso, allora saranno forti. Se, invece, il Pd rinuncerà a questo ruolo, avrà la responsabilità di portare al governo la peggior destra europea…”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Italia viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, altro che complicatidi… Questo per noi significa essere di centro”. Lo ha detto Matteoal Tg2. ”Se Letta e il Pd riusciranno a mettere insieme una grande alleanza, un fronte repubblicano credibile e coeso, allora saranno forti. Se, invece, il Pd rinuncerà a questo ruolo, avrà la responsabilità di portare al governo la peggior destra europea…”. L'articolo proviene da Italia Sera.

