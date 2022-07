(Di sabato 23 luglio 2022) “Mi candido alledel 25 settembre. Chi saranno i nostripolitici? Io penso che questo sia un tema che storicamente ha interessato il mondo del. Ma non solo. Penso che il tema della giustizia abbia diviso il Paese in due tra garantisti e giustizialisti, ed è stata la vera sconfitti. Il Paese è di tutti”. Lo ha detto Lucaa, annunciando la sua discesa inalle politiche del 25 settembre, all’Hotel Baglioni in via Veneto a Roma, e lanciando la sua associazione, ‘Oltre il sistema’. “Quindi è molto semplice: no all’uso politico della giustizia. La mia battaglia di verità continua”, ha aggiunto. Crisi di governo, prevalsi i giochini di palazzo “La crisi di governo? Tipico di quello che accade nei palazzi del potere: spesso prevalgono giochini di palazzo per ...

Il Denaro

... o rimane incapace, per 90 giorni o fino a quando non si terranno leper sostituirlo. ...annuncia in video di essere dentro 'Azovstal con il mio comando' Articolo successivo Il ...... Stanislav, soprannominato Kalina. Da lunedì sono ormai 1771 i combattenti che hanno ...Ho l'impressione che tutti cerchino disperatamente di tirare avanti la vicenda ucraina fino alle... Elezioni, Palamar scende in campo: I miei interlocutori Nel Centrodestra non forcaiolo - Ildenaro.it “Mi candido alle elezioni del 25 settembre. Chi saranno i nostri interlocutori politici Io penso che questo sia un tema che storicamente ha interessato il mondo del centrodestra. Ma non solo. Penso c ...