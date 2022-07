Due tour da non perdere tra l 'autunno e Capodanno. Con una giornalista del nostro magazine (Di sabato 23 luglio 2022) Programmi per Capodanno? iO Donna vi porta in Sudafrica. Dieci giorni di viaggio, dal 30/12 all’8/1, per esplorare Capetown e la regione dei vigneti, il Capo di Buona Speranza e il parco Kruger. Fino a Johannesburg. Si brinda al 2023 nel vivace Water Front di Città del Capo degustando i rinomati vini sudafricani. Info: tel. 02 303 29405; info@doveclub.it; doveclub.it/in-viaggio-con-io-donna Sudafrica In Giordania con iO Donna Il viaggio non allarga la mente, le dà forma, scriveva lo scrittore Bruce Chatwin. Tra la magia del deserto del Wadi Rum e la città perduta di Petra, la fortezza crociata di Kerak e il Mar Morto, sicuramente ci si sente quasi più viaggiatori che non turisti in Giordania. Parti con noi dal 25/9 al 2/10! Insieme alla giornalista Maria Grazia Ligato. Info: tel. 02 303 29405; info@doveclub.it; doveclub.it/ in-viaggio-con-io-donna ... Leggi su iodonna (Di sabato 23 luglio 2022) Programmi per? iO Donna vi porta in Sudafrica. Dieci giorni di viaggio, dal 30/12 all’8/1, per esplorare Capetown e la regione dei vigneti, il Capo di Buona Speranza e il parco Kruger. Fino a Johannesburg. Si brinda al 2023 nel vivace Water Front di Città del Capo degustando i rinomati vini sudafricani. Info: tel. 02 303 29405; info@doveclub.it; doveclub.it/in-viaggio-con-io-donna Sudafrica In Giordania con iO Donna Il viaggio non allarga la mente, le dà forma, scriveva lo scrittore Bruce Chatwin. Tra la magia del deserto del Wadi Rum e la città perduta di Petra, la fortezza crociata di Kerak e il Mar Morto, sicuramente ci si sente quasi più viaggiatori che non turisti in Giordania. Parti con noi dal 25/9 al 2/10! Insieme allaMaria Grazia Ligato. Info: tel. 02 303 29405; info@doveclub.it; doveclub.it/ in-viaggio-con-io-donna ...

