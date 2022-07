Di Maio sbandiera l’agenda Draghi | ma i suoi veri consiglieri sono Librandi e Tabacci

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 luglio 2022) Non sa quale sarà il simbolo, non sa quali saranno le alleanze ma di sicuro la sua strategia è quella di usare il nome diper darsi una parvenza di credibilità. E’ questa la linea che intende seguire Luigi Diche, nelle sue uscite, non fa che attaccare il centrodestra e quello che chiama “il partito di Conte”. E’ evidente anche che lui si sente già nel campo progressista, nel quale vorrebbe traghettare i progetti del sindaco come Beppe Sala, che si è già detto disponibile, anche se non intende lasciare Palazzo Marino. “Eccolo – scrive Il Messaggero – il piano di Luigi Diper correre alle politiche. Un progetto ancora in divenire, fatto di interlocuzioni che in queste ore vanno avanti «a 360 gradi». E che potrebbe vedere la luce già nell’arco della prossima settimana”. Ma non sarà un partito personale. A dare una mano ...