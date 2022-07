De Laurentiis: ''Non vendo il Napoli! Ho rifiutato tantissime offerte. Posso restare e divertirmi ancora?" (Di sabato 23 luglio 2022) Una delle domande poste ad Aurelio De Laurentiis nell'intevista realizzata da Radio Kiss Kiss Napoli riguarda una eventuale vendita del Napoli. Il presidente azzurro ha tolto ogni dubbio con la seguente risposta: "Leggo degli articoli in cui si cerca fare il consultivo dei valori delle mie società. Il patrimonio della Filmauro. Basterebbe dire che abbiamo fatto 4 'Amici miei', se io volessi farne quattro serie, io potrei campare di rendita per i prossimi trent'anni. -affrma De Laurentiis - Quando poi qualcuno si permette stupidamente di parlare dei cinepanettoni, io dico che siamo stati talmente bravi come osservatori di un clima italico discutibile, criticandolo per trent'anni. Abbiamo coniato anche il termine 'cinepanettone', è nella Treccani. Il Guinnes dei primati ci ha mandato anche un premio come serie più longeva". Ma lo vende o non lo ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Una delle domande poste ad Aurelio Denell'intevista realizzata da Radio Kiss Kiss Napoli riguarda una eventuale vendita del Napoli. Il presidente azzurro ha tolto ogni dubbio con la seguente risposta: "Leggo degli articoli in cui si cerca fare il consultivo dei valori delle mie società. Il patrimonio della Filmauro. Basterebbe dire che abbiamo fatto 4 'Amici miei', se io volessi farne quattro serie, io potrei campare di rendita per i prossimi trent'anni. -affrma De- Quando poi qualcuno si permette stupidamente di parlare dei cinepanettoni, io dico che siamo stati talmente bravi come osservatori di un clima italico discutibile, criticandolo per trent'anni. Abbiamo coniato anche il termine 'cinepanettone', è nella Treccani. Il Guinnes dei primati ci ha mandato anche un premio come serie più longeva". Ma lo vende o non lo ...

claudioruss : De Laurentiis: “#Simeone mi piace molto, ma cosa ne pensa #Spalletti? Si complementarizza meglio Petagna con… - claudioruss : De Laurentiis: 'La maglia del #Napoli deve essere considerata dal tifoso come la propria pelle e chi viene qui deve… - CalcioOggi : Parla ADL: 'Napoli vivo e vegeto, non vendo! Il sì a Koulibaly doveroso. E su Mertens...' - La Gazzetta dello Sport - ServadeiDanilo : ADL dice che gli piace l'idea di avere un coreano, ma da come ne ha parlato nella seconda domanda non darei la trat… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ??? Aurelio #DeLaurentiis svela i motivi del mancato rinnovo di #Mertens ?? ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #Napol… -