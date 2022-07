Da sabato 23 luglio al via Anzio in Tour 2022 (Di sabato 23 luglio 2022) Anzio – Al via, dal 23 luglio, Anzio in Tour 2022: il giovedì, il sabato e la domenica, nei mesi di luglio e agosto, un trenino percorrerà i luoghi più suggestivi della Città di Anzio, dalle Ville Cardinalizie, ai Musei, dalla Riserva naturale di Tor Caldara ai luoghi dell’Antica Antium. Il giovedì, partenza dal parcheggio “La Piccola”- Viale Mencacci (Anzio), con percorso Villa Sarsina, Villa Adele, Museo Archeologico, Museo dello Sbarco. Il sabato, partenza da Piazza Lavinia (Lavinio-Anzio) con visita alla Riserva Naturale di Tor Caldara. La domenica, partenza dal parcheggio “La Piccola”- Viale Mencacci (Anzio), con il percorso Teatro Romano, Vallo Volsco, Cisterne Romane, Villa ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022)– Al via, dal 23in: il giovedì, ile la domenica, nei mesi die agosto, un trenino percorrerà i luoghi più suggestivi della Città di, dalle Ville Cardinalizie, ai Musei, dalla Riserva naturale di Tor Caldara ai luoghi dell’Antica Antium. Il giovedì, partenza dal parcheggio “La Piccola”- Viale Mencacci (), con percorso Villa Sarsina, Villa Adele, Museo Archeologico, Museo dello Sbarco. Il, partenza da Piazza Lavinia (Lavinio-) con visita alla Riserva Naturale di Tor Caldara. La domenica, partenza dal parcheggio “La Piccola”- Viale Mencacci (), con il percorso Teatro Romano, Vallo Volsco, Cisterne Romane, Villa ...

