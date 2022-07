Bonucci | “Milan con la pressione di riconfermarsi | Inter completa”

(Di sabato 23 luglio 2022) Leonardoha stilato la propria griglia di partenza in vista della prossima stagione:, Juventus e Lazio su tutte

EasnGobbo_794 : RT @MileTrecarichi: Le parole di #Bonucci su #deLigt ci stanno, perché il capitano della #Juventus deve giustamente difendere la squadra e… - _Axel100 : RT @ninersmessimale: #DeLigt avrebbe dovuto dire “Ho giocato per 3 anni con uno che fa la morale dopo essere andato al Milan, difende di cu… - pottervato : Ma Bonucci è lo stesso che ha puntato i piedi perché voleva essere capitano, è andato al Milan con la fascia e poi… - MilanPress_it : Così #Bonucci sulla corsa scudetto ?? - Cianciu75 : @andreasitra @MarzianoAnsioso Rigore che peraltro non c'era. Ma quello è quando fu stabilito il record. Lui parlava… -

...sono andati e con Bremer che è arrivato e che in teoria sarà il centrale titolare insieme a... "L' Inter è ancora la favorita per lo scudetto, ill'anno scorso ha fatto un campionato ...Leonardoha parlato degli obiettivi stagionali Ecco quanto dichiarato alla Gazzetta dello Sport : ' ... La favorita Ilavrà la pressione di riconfermarsi, l'Inter se terrà Skriniar sarà la ...ForzAzzurri.net - Leonardo Bonucci ha parlato degli obiettivi stagionali Ecco quanto dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Oggi c’è l’orgoglio di riportare in alto questi ...Bonucci: «L'Inter è la più completa, poi ci siamo noi». Le dichiarazioni del difensore della Juve sulla lotta scudetto ...