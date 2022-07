Bimba morta, la confessione shock della madre: "Ho scelto il mio compagno e abbandonato lei" (Di sabato 23 luglio 2022) Di fronte all'alternativa di far funzionare la relazione col compagno o di accudire sua figlia di un anno e mezzo, lasciata sola in casa per 6 giorni, ha scelto la prima, sapendo benissimo che poteva ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Di fronte all'alternativa di far funzionare la relazione colo di accudire sua figlia di un anno e mezzo, lasciata sola in casa per 6 giorni, hala prima, sapendo benissimo che poteva ...

MediasetTgcom24 : Bimba morta sola in casa, pm: 'Per la madre era un ostacolo alle sue relazioni con gli uomini' #alessiapifferi… - umbriajournal_ : Bimba morta: madre, ho scelto compagno e abbandonato lei - SandraM_Tcon0 : Bastarda, aveva mille alternative ha scelto di lasciarla morire. - graziacalore : L’angoscia per quella bimba di 16 mesi morta disperata senza cibo acqua con questo caldo senza essere cambiata, lav… - bizcommunityit : Bimba morta a Milano, la madre Alessia Pifferi: “Volevo un futuro con il mio compagno” -