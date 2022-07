Atletica, Mondiali 2022: 4×100 a due volti, McLaughlin WR surreale, Miller-Uibo e Norman padroni dei 400 (Di sabato 23 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena l’ottava giornata dei Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’Italia festeggia la qualificazione alla finale della 4×100 femminile con tanto di record nazionale, mentre la 4×100 maschile non decolla e viene eliminata. I Campioni Olimpici, privi dell’infortunato Marcell Jacobs, mancano l’accesso all’atto conclusivo a causa di troppi errori nei cambi commessi da Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Chituru Ali. Eliminata anche Elena Bellò nelle semifinali degli 800 metri. Sono stati assegnati quattro titoli: Sydney McLaughlin sui 400 ostacoli femminili (con tanto di record del mondo), Shaunae Miller-Uibo sui 400 metri femminili, Michael Norman sui 400 metri maschili, Kelsey-Lee Barber nel ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena l’ottava giornata deidileggera. L’Italia festeggia la qualificazione alla finale dellafemminile con tanto di record nazionale, mentre lamaschile non decolla e viene eliminata. I Campioni Olimpici, privi dell’infortunato Marcell Jacobs, mancano l’accesso all’atto conclusivo a causa di troppi errori nei cambi commessi da Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Chituru Ali. Eliminata anche Elena Bellò nelle semifinali degli 800 metri. Sono stati assegnati quattro titoli: Sydneysui 400 ostacoli femminili (con tanto di record del mondo), Shaunaesui 400 metri femminili, Michaelsui 400 metri maschili, Kelsey-Lee Barber nel ...

