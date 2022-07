Alessia Pifferi resta in carcere | l' accusa è di omicidio volontario della figlia

RaiNews : Oggi è attesa la decisione del gip sulla convalida del fermo e di custodia in carcere per Alessia Pifferi la madre… - Corriere : L parole di Alessia Pifferi: «Diana era un ostacolo alla mia libertà». I pm: donna capace di ogni atrocità - TgrRai : Il gip di Milano ha convalidato il fermo per omicidio volontario nella forma omissiva aggravato dai futili motivi p… - GiuliNatys : RT @Ambrakey1: Dite quel che volete, non basta la galera, voglio la pena di morte per questa infame. ?? - TuttoSuMilano : #Milano, ginecologa Kustermann su Diana, morta di stenti a 18 mesi: 'Alessia Pifferi aveva un'impermeabilità e… -

15.55: volevo futuro con mio compagno Il gip di Milano ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per omicidio volontario per, la 37enne che ha lasciato la figlia di 18 mesi a casa da sola per più di 6 giorni."Ha fatto del male alla persona più vulnerabile", scrive il gip "Non era suo scopo,ma l'ha voluto". ...'Mi diceva che preferiva venire senza di lei cosi' 'respirava''. Con queste parole il compagno di, la donna in carcere per l'omicidio volontario della figlia di un anno e mezzo, ha raccontato agli investigatori perche' la 37 enne, anche in altri fine settimana e non solo nei 6 ...Il gip di Milano Fabrizio Filice ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per Alessia Pifferi, mamma di Diana, morta a 16 mesi dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni ...Convalidato il fermo per Alessia Pifferi, la donna di 37 anni che per più di sei giorni ha lasciato la figlia Diana, di un anno e mezzo, sola a casa facendola morire di stenti. Il gip di Milano Fabriz ...