Aggredisce la compagna, danneggia auto in sosta e si scaglia contro i carabinieri: arrestato (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella notte tra il 20 ed il 21 luglio u.s. militari della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato G.P. di 53 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale l'uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia, ha aggredito la compagna danneggiando anche un'autovettura in sosta. Per questi motivi i militari dell'arma giunti in piazza Umberto I luogo dell'accaduto, hanno ricevuto frasi di minaccia da parte del soggetto in questione, il quale ha anche opposto attività resistenza ad un controllo di polizia nei suoi confronti. Ferma restando la presunzione d'innocenza del soggetto, quest'ultimo espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di potenza così come disposto dall'A.G, che il 22 luglio ne ha convalidato ...

