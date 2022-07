Uomini e Donne, due nuovi arrivi dell’over confermati a settembre (Di venerdì 22 luglio 2022) Come accade ogni stagione, il parterre del trono over della nuova stagione di Uomini e Donne, che esordirà su Canale 5 a settembre, non sarà lo stesso dello scorso anno: alcune dame e alcuni cavalieri andranno via per fare posto a dei nuovi arrivi anche loro in cerca dell’amore. E se abbiamo la certezza del ritorno di alcuni “veterani” – su tutti Gemma Galgani, Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio Di Maro – l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che non sbaglia mai quando si parla di anticipazioni legate al mondo di UeD, ha fatto sapere che molto probabilmente continueranno a far parte del parterre del trono over anche due acquisti della scorsa stagione. Si tratta della dama bionda Daniela Manganaro, che Tina Cipollari ha soprannominato “suor Daniela” e Fabio Nova, il fotografo con cui sempre ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 luglio 2022) Come accade ogni stagione, il parterre del trono over della nuova stagione di, che esordirà su Canale 5 a, non sarà lo stesso dello scorso anno: alcune dame e alcuni cavalieri andranno via per fare posto a deianche loro in cerca dell’amore. E se abbiamo la certezza del ritorno di alcuni “veterani” – su tutti Gemma Galgani, Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio Di Maro – l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che non sbaglia mai quando si parla di anticipazioni legate al mondo di UeD, ha fatto sapere che molto probabilmente continueranno a far parte del parterre del trono over anche due acquisti della scorsa stagione. Si tratta della dama bionda Daniela Manganaro, che Tina Cipollari ha soprannominato “suor Daniela” e Fabio Nova, il fotografo con cui sempre ...

