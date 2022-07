Sogni un’isola selvaggia lontana dalla folla? Questa è la meta ideale (Di venerdì 22 luglio 2022) Una vacanza all’insegna del relax e del benessere lontano dal caos e dal turismo di massa? Quest’isola sicuramente è quello che fa per te. Andiamo alla scoperta di un paradiso tutto italiano Le isole italiane sono sempre prese d’assalto in Italia perché mete perfette per le vacanze estive. Oltre alle mete più gettonate ci sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 luglio 2022) Una vacanza all’insegna del relax e del benessere lontano dal caos e dal turismo di massa? Quest’isola sicuramente è quello che fa per te. Andiamo alla scoperta di un paradiso tutto italiano Le isole italiane sono sempre prese d’assalto in Italia perché mete perfette per le vacanze estive. Oltre alle mete più gettonate ci sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lagipsypunk : RT @fracco_: La transfobia è un problema reale e urgente, la transfobia distrugge i sogni, ti fa perdere il lavoro, ti nega un affitto, ti… - alessandrocler2 : RT @Alessio38600101: Vuoi uno stadio tutto per te? Comprare un isola per le vacanze? O vuoi acquistare i diritti tv della serie A? Da oggi… - Alessio38600101 : Vuoi uno stadio tutto per te? Comprare un isola per le vacanze? O vuoi acquistare i diritti tv della serie A? Da o… - simonthejudge : Un'isola dove splende il sole, la navetta Milano-Bergamo con a bordo sacrifici e sogni, un'altra isola dove i desid… -