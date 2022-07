Sarà una donna appartenente a un gruppo tribale a succedere la nuova presidente dell'India. Una svolta per la comunità, a lungo trascurata e sfruttata da diversi governi (Di venerdì 22 luglio 2022) Draupadi Murmu ha vinto le elezioni e giurerà tra pochi giorni. Sarà così una donna appartenente a un gruppo tribale a succedere a Ram Nath Kovind come presidente dell’India. Cosa è importante nella vita di una donna? Rispondono attrici e attiviste X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 luglio 2022) Draupadi Murmu ha vinto le elezioni e giurerà tra pochi giorni.così unaa una Ram Nath Kovind come. Cosa è importante nella vita di una? Rispondono attrici e attiviste X ...

