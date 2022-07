Quel video di insulti a De Laurentiis mostra la sottocultura che da anni a Napoli è riferimento culturale (Di venerdì 22 luglio 2022) “Noi abbiamo sempre criticato, ma con rispetto, per il miglioramento dell’azienda Napoli, per una migliore comunicazione, perché la tifoseria fa dei sacrifici e merita rispetto”. Prendete questo virgolettato ed appiccicatelo su ogni bacheca dei talebani anti societari. Perché ovviamente fa comodo a tutti avere un piede in due scarpe. Il diritto di critica è garantito. Ma molti riservano a se stessi anche il diritto di pararsi il culo. Non approfondiamo poi nel merito circa le parole “rispetto” e “tifoseria”. Concetti che lo strutturalista Claude Levì Strauss avrebbe fatto fatica ad analizzare. Anime innocenti che aizzano, con i loro strali anti-societari, una marmaglia informe di decerebrati che ovviamente devono coprire di insulti un presidente di calcio (della loro squadra di calcio), un uomo anziano che sta serenamente passeggiando per le vie di una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) “Noi abbiamo sempre criticato, ma con rispetto, per il miglioramento dell’azienda, per una migliore comunicazione, perché la tifoseria fa dei sacrifici e merita rispetto”. Prendete questo virgolettato ed appiccicatelo su ogni bacheca dei talebani anti societari. Perché ovviamente fa comodo a tutti avere un piede in due scarpe. Il diritto di critica è garantito. Ma molti riservano a se stessi anche il diritto di pararsi il culo. Non approfondiamo poi nel merito circa le parole “rispetto” e “tifoseria”. Concetti che lo strutturalista Claude Levì Strauss avrebbe fatto fatica ad analizzare. Anime innocenti che aizzano, con i loro strali anti-societari, una marmaglia informe di decerebrati che ovviamente devono coprire diun presidente di calcio (della loro squadra di calcio), un uomo anziano che sta serenamente passeggiando per le vie di una ...

