“Non farò affari con De Laurentiis”: il presidente chiude la porta al patron del Napoli (Di venerdì 22 luglio 2022) A Radio Bussola è intervenuto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, che ha lasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato. Alla domanda “Soddisfatto del mercato condotto sin ora?”, risponde con serenità e con sicurezza e si espone anche con un possibile obiettivo: “Abbiamo preso gli under più forti di tutti, la nostra campagna acquisti è tra le più intelligenti d’Italia. Noi pensiamo di prendere ancora altri 4-5 giocatori. Servono un difensore, un centrocampista e due attaccanti per rinforzare l’undici titolare. Più qualche giovane, come Rovella”. Iervolino, infatti, aveva poc’anzi affermato: “I tifosi sanno benissimo che non possiamo permetterci di sbagliare, non dobbiamo prendere gente che non rientra in un modello tattico adatto a Nicola. Parliamo direttamente con lui, siamo agli sgoccioli. Faccio un discorso generale: la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) A Radio Bussola è intervenuto Danilo Iervolino,della Salernitana, che ha lasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato. Alla domanda “Soddisfatto del mercato condotto sin ora?”, risponde con serenità e con sicurezza e si espone anche con un possibile obiettivo: “Abbiamo preso gli under più forti di tutti, la nostra campagna acquisti è tra le più intelligenti d’Italia. Noi pensiamo di prendere ancora altri 4-5 giocatori. Servono un difensore, un centrocampista e due attaccanti per rinforzare l’undici titolare. Più qualche giovane, come Rovella”. Iervolino, infatti, aveva poc’anzi affermato: “I tifosi sanno benissimo che non possiamo permetterci di sbagliare, non dobbiamo prendere gente che non rientra in un modello tattico adatto a Nicola. Parliamo direttamente con lui, siamo agli sgoccioli. Faccio un discorso generale: la ...

