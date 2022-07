“Ma sei così”. Simona Ventura, il bikini a 57 anni. E chi la guarda non crede ai propri occhi (Di venerdì 22 luglio 2022) Simona Ventura, la foto in bikini. La conduttrice italiana è nota per bravura e bellezza e alla splendida età di 57 anni vanta un fisico atletico e tonico che non lascia di certo indifferenti i fan. Ed è su Instagram che la “Super Simo” decide di condividere le foto dalla vacanza con la famiglia al completo. Simona Ventura in bikini a 57 anni, un fisico da urlo. La conduttrice italiana si è immortalata durante i giorni di relax in Sardegna trascorsi tra gli affetti più cari, ovvero l’amato Giovanni Terzi e figli. Una didascalia semplice spiega per bene la serenità del momento. Simona Ventura in bikini. La foto del fisico perfetto a 57 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022), la foto in. La conduttrice italiana è nota per bravura e bellezza e alla splendida età di 57vanta un fisico atletico e tonico che non lascia di certo indifferenti i fan. Ed è su Instagram che la “Super Simo” decide di condividere le foto dalla vacanza con la famiglia al completo.ina 57, un fisico da urlo. La conduttrice italiana si è immortalata durante i giorni di relax in Sardegna trascorsi tra gli affetti più cari, ovvero l’amato GiovTerzi e figli. Una didascalia semplice spiega per bene la serenità del momento.in. La foto del fisico perfetto a 57 ...

jessica_zorzina : RT @justgretax: Tutti arrivano con le fidanzate e poi lui arriva così. Yuki sei un mood ti amo - Loredanataberl1 : RT @blu_mirtillo: @myanarchicjoy Le cose assurde sono due: Primo, che prendi così poco per un lavoro a tempo pieno. Secondo, che sei consid… - hortomvso : @AntiKimmichJr ecco sei proprio così - MisterPenguin : | ??*mua*?? Sì, ti voglio |\??/ sempre così, davvero | (( ??Fammi male ora | _/ \ ?? che sto qui con te |… - OnanaSessuale : @ABuonansegna @KataklinsDann Grande, sei un fenomeno, Da ora in poi dirò Fontanarosa e non Ranocchia così sei contento. -