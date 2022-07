LIVE – Musetti-Davidovich Fokina 6-4 6-3, quarti di finale Atp Amburgo 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 22 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Lorenzo Musetti e Alejandro Davidovich Fokina, valevole come quarti di finale dell’Atp 500 di Amburgo 2022. Il prodigioso tennista italiano ha sconfitto Dusan Lajovic all’esordio ed Emil Ruusuvuori al secondo turno, mostrando un buono stato di forma e sfoderando prodezze straordinarie. Attenzione alla sfida per un posto in semifinale con lo spagnolo sopra menzionato, però, in quanto quest’ultimo specialista su questa superficie e particolarmente pericoloso. Chi riuscirà a prevalere tra il talentuoso Musetti e l’imprevedibile Davidovich? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e garantirà ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Ile latestuale del confronto tra Lorenzoe Alejandro, valevole comedidell’Atp 500 di. Il prodigioso tennista italiano ha sconfitto Dusan Lajovic all’esordio ed Emil Ruusuvuori al secondo turno, mostrando un buono stato di forma e sfoderando prodezze straordinarie. Attenzione alla sfida per un posto in semicon lo spagnolo sopra menzionato, però, in quanto quest’ultimo specialista su questa superficie e particolarmente pericoloso. Chi riuscirà a prevalere tra il talentuosoe l’imprevedibile? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ine garantirà ...

