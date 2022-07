LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: perché Sainz verrà penalizzato. Leclerc in testa, FP2 alle 17.00 (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CARLOS Sainz penalizzato 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 15.10 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 17 per la seconda sessione di prove libere al Paul Ricard! 15.08 Bilancio negativo sinora per la Mercedes, più lontana del previsto da Ferrari e Red Bull in attesa che scenda in pista anche Hamilton a partire dalle FP2. LA CRONACA DELLE FP1 15.07 Verstappen comunque è partito molto forte, dimostrandosi in grande spolvero nei time-attack ed effettuando una breve simulazione di passo gara davvero impressionante. 15.05 Buoni segnali in FP1 per la Ferrari, molto competitiva soprattutto sul giro secco nonostante l’utilizzo di mappature ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACARLOS10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 15.10 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 17 per la seconda sessione di prove libere al Paul Ricard! 15.08 Bilancio negativo sinora per la Mercedes, più lontana del previsto da Ferrari e Red Bull in attesa che scenda in pista anche Hamilton a partire dFP2. LA CRONACA DELLE FP1 15.07 Verstappen comunque è partito molto forte, dimostrandosi in grande spolvero nei time-attack ed effettuando una breve simulazione di passo gara davvero impressionante. 15.05 Buoni segnali in FP1 per la Ferrari, molto competitiva soprattutto sul giro secco nonostante l’utilizzo di mappature ...

SkySportF1 : Alle 14 LIVE la prima sessione di libere del #FrenchGP: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in s… - F1ingenerale_ : F1 | GP Francia - Segui insieme a noi la cronaca #LIVE delle FP2 sul circuito del Paul Ricard Chi otterrà la migli… - zazoomblog : LIVE F1 GP Francia 2022 in DIRETTA: Sainz verrà penalizzato 10 posizioni! Leclerc al comando alle 17.00 le FP2 -… - MARCO196913 : RT @Salvuss: #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto: - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -