"La forza dell'amore". Elena e Claudia, la carabiniera e la compagna finalmente spose (Di venerdì 22 luglio 2022) Elena in alta uniforme dell'Arma, Claudia in un romantico abito bianco. Così la carabiniera e la sua compagna hanno pronunciato finalmente il fatidico Sì dopo otto anni di amore. Una favola moderna che ha trovato il suo lieto fine e che, come la stessa Elena ha affermato, ci ricorda la cosa più importante: "Avere il coraggio di amare, nonostante tutto". Elena e Claudia, la forza dell'amore che supera ogni ostacolo Siamo nel 2022 e rispetto al passato certi "tabù" stanno finalmente crollando. La strada è ancora lunga, c'è chi ancora storce il naso quando si parla di matrimoni o unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma restano una minoranza che non ha poi molta possibilità di trovare un appiglio.

