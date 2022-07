Incendio ferrovia a Signa: condannati due giovani che avevano anche partecipato alla protesta del 30 ottobre 2020 (Di venerdì 22 luglio 2022) Si tratta del rogo doloso ai binari della galleria Bellosguardo, a Signa, quando la linea ferroviaria Firenze-Pisa rimase bloccata per oltre due ore, la mattina del 18 marzo 2020, in pieno lockdown. Un'azione per la quale un 21enne italiano, fiorentino e un 22enne di origine romena, accusati di Incendio doloso e di interruzione di pubblico servizio, hanno ottenuto il patteggiamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 luglio 2022) Si tratta del rogo doloso ai binari della galleria Bellosguardo, a, quando la linearia Firenze-Pisa rimase bloccata per oltre due ore, la mattina del 18 marzo, in pieno lockdown. Un'azione per la quale un 21enne italiano, fiorentino e un 22enne di origine romena, accusati didoloso e di interruzione di pubblico servizio, hanno ottenuto il patteggiamento L'articolo proviene da Firenze Post.

