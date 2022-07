Ilaria Galassi, nuova vita dopo Non è la Rai: “Ora faccio la badante” (Di venerdì 22 luglio 2022) Pur essendo ormai passati diversi anni dall’ultima puntata, Non è la Rai continua a essere considerata una delle trasmissioni che ha fatto la storia della Tv. Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Laura Freddi, Miriana Trevisan e Antonella Mosetti sono solo alcune delle ragazze che da qui hanno mosso i primi passi della loro carriera. Tra loro molti ricorderanno anche Ilaria Galassi, grande amica di Mosetti e celebre per i suoi capelli biondi con tanto di frangetta, al pari della collega, che poteva essere considerata la sua versione mora. In tanti amavano Ilaria per la sua semplicità e allegria ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo non è proseguita e oggi, a 46 anni, ha un nuovo impiego come badante di una donna di 90 anni. Fino a qualche tempo fa lei faceva la cassiera nel negozio di parrucchiere del compagno, ... Leggi su diredonna (Di venerdì 22 luglio 2022) Pur essendo ormai passati diversi anni dall’ultima puntata, Non è la Rai continua a essere considerata una delle trasmissioni che ha fatto la storia della Tv. Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Laura Freddi, Miriana Trevisan e Antonella Mosetti sono solo alcune delle ragazze che da qui hanno mosso i primi passi della loro carriera. Tra loro molti ricorderanno anche, grande amica di Mosetti e celebre per i suoi capelli biondi con tanto di frangetta, al pari della collega, che poteva essere considerata la sua versione mora. In tanti amavanoper la sua semplicità e allegria ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo non è proseguita e oggi, a 46 anni, ha un nuovo impiego comedi una donna di 90 anni. Fino a qualche tempo fa lei faceva la cassiera nel negozio di parrucchiere del compagno, ...

