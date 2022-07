Il nipote ritira le accuse di abusi | Ricky Martin rompe il silenzio | “E’ stato devastante”

RADIOBRUNO1 : Archiviate le accuse a Ricky Martin, il nipote ritira la denuncia #RickyMartin - Profilo3Marco : RT @Corriere: Ricky Martin , il nipote ritira le accuse sugli abusi. Il cantante non andrà a processo - nuovaferrara : Il nipote di #RickyMartin ritira le accuse di stalking dopo la fine della “loro storia d’amore”. Il 21enne, che ave… - 361_magazine : Scagionato #RickyMartin - VanityFairIt : Il ventunenne aveva lanciato accuse gravissime che avevano fatto piovere sullo zio un ordine restrittivo. Durante l… -

Ilha infatti raccontato che una volta chiusa la storia, il cantante non l'avrebbe presa bene, iniziando a riempirlo di messaggi, chiamate, fino ad appostarsi sotto casa sua. Martin ha sempre ...Ricky Martin, illa denuncia. Era attesa per giovedì 21 luglio 2022 la prima udienza del processo che avrebbe dovuto vedere Ricky Martin rispondere delle accuse di suoDennis ...Ricky Martin è stato scagionato. A inizio giungo era stato infatti accusato, ingiustamente, dal nipote di molestie e incesto.Il 21enne Dennis Yadiel Sanchez ha deciso di non proseguire la sua battaglia legale contro lo zio, accusato in precedenza di abusi sessuali e psicologici.