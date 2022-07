Gazzetta – Napoli-Kim Min-jae, fumata (quasi) bianca: accordo fatto, a breve le firme (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 16:27:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Il difensore sudcoreano che piace molto a Giuntoli arriva dal Fenerbahçe; Il club di De Laurentiis pagherà la clausola rescissoria da 20 milioni “Abbiamo raggiunto un accordo con il Napoli. Se nulla va storto, questa settimana firmeremo il contratto”. Le parole dell’agente di Kim Min-jae, rilasciate all’agenzia di stampa turca Fener Actual, sono l’ennesima conferma di un affare giunto ormai in dirittura d’arrivo. Con il Fenerbahce non c’è nulla da definire: Giuntoli ha ricevuto da tempo il via libera dal presidente De Laurentiis per procedere al pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Qualcosa ancora da delineare sul lato giocatore invece c’è, in ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-21 16:27:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato delladello Sport: Il difensore sudcoreano che piace molto a Giuntoli arriva dal Fenerbahçe; Il club di De Laurentiis pagherà la clausola rescissoria da 20 milioni “Abbiamo raggiunto uncon il. Se nulla va storto, questa settimanaremo il contratto”. Le parole dell’agente di Kim Min-jae, rilasciate all’agenzia di stampa turca Fener Actual, sono l’ennesima conferma di un affare giunto ormai in dirittura d’arrivo. Con il Fenerbahce non c’è nulla da definire: Giuntoli ha ricevuto da tempo il via libera dal presidente De Laurentiis per procedere al pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Qualcosa ancora da delineare sul lato giocatore invece c’è, in ...

