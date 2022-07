F1, GP Francia 2022. Charles Lelcerc il più rapido, batte Max Verstappen di 91 millesimi. Carlos Sainz cambia la centralina (Di venerdì 22 luglio 2022) Il weekend del Gran Premio di Francia è cominciato con la prima sessione di prove libere, disputatasi in condizioni di asciutto e caldo intenso, le quali dovrebbero perdurare per tutto il weekend. Rispetto alle abitudini, il turno ha visto scendere in pista qualche volto nuovo, peraltro nei top team. Difatti la Mercedes ha lasciato a riposo Lewis Hamilton, facendo girare Nyck De Vries. È doveroso ricordare come il regolamento sportivo imponga a ogni squadra di schierare un pilota esordiente in almeno due FP1 nell’arco della stagione. Dunque la Casa di Stoccarda ha deciso di ottemperare al primo “cambio” nella giornata odierna. Il ventisettenne olandese ha chiuso in nona posizione, pagando se secondo e mezzo al miglior tempo cinque decimi alla vettura gemella di George Russell. Dunque, Mercedes meno incisiva delle aspettative nel primo confronto diretto con Ferrari e ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Il weekend del Gran Premio diè cominciato con la prima sessione di prove libere, disputatasi in condizioni di asciutto e caldo intenso, le quali dovrebbero perdurare per tutto il weekend. Rispetto alle abitudini, il turno ha visto scendere in pista qualche volto nuovo, peraltro nei top team. Difatti la Mercedes ha lasciato a riposo Lewis Hamilton, facendo girare Nyck De Vries. È doveroso ricordare come il regolamento sportivo imponga a ogni squadra di schierare un pilota esordiente in almeno due FP1 nell’arco della stagione. Dunque la Casa di Stoccarda ha deciso di ottemperare al primo “cambio” nella giornata odierna. Il ventisettenne olandese ha chiuso in nona posizione, pagando se secondo e mezzo al miglior tempo cinque decimi alla vettura gemella di George Russell. Dunque, Mercedes meno incisiva delle aspettative nel primo confronto diretto con Ferrari e ...

