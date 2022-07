Elezioni, Mirabelli (ex Consulta): “Esito insondabile, rischio di maggioranza non chiara” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Adesso è difficile dire cosa accadrà, le Elezioni sono sempre al di là dei sondaggi insondabili. La legge elettorale è immodificata, quindi uninominale in quota proporzionale; lo scenario futuro dipenderà dunque dalle forze politiche, dal se e come si aggregano, se nascerà una nuova formazione. Ma il rischio è che anche nella nuova legislatura non ci sarà una maggioranza chiara”. Così all’Adnkronos Cesare Mirabelli, presidente della Corte costituzionale, commenta lo scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi ed aggiunge: “la decisione di Mattarella mi pare lineare e obbligata. Ha verificato che pur essendo stato espresso un voto di fiducia non c’era una maggioranza ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Adesso è difficile dire cosa accadrà, lesono sempre al di là dei sondaggi insondabili. La legge elettorale è immodificata, quindi uninominale in quota proporzionale; lo scenario futuro dipenderà dunque dalle forze politiche, dal se e come si aggregano, se nascerà una nuova formazione. Ma ilè che anche nella nuova legislatura non ci sarà una”. Così all’Adnkronos Cesare, presidente della Corte costituzionale, commenta lo scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi ed aggiunge: “la decisione di Mattarella mi pare lineare e obbligata. Ha verificato che pur essendo stato espresso un voto di fiducia non c’era una...

