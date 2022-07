Dopo lo scarso successo con "Da grande", il conduttore ci riprova portando in Rai il suo programma di punta. Sarà un successo? (Di venerdì 22 luglio 2022) Tra le novità della prossima stagione televisiva targata Rai, salta all’occhio lo sbarco di Alessandro Cattelan su Rai 2. Dopo l’esordio dell’anno scorso su Rai 1 con Da grande, il conduttore porta sulla tv di Stato il suo cavallo di battaglia: EPCC, che diventa “EPCC su Rai 2?. L’acronimo sta per E Poi C’è Cattelan e si preannuncia come il prosieguo del late show trasmesso su Sky Uno dal 2014 al 2020. Alessandro Cattelan, la carriera dell’ex conduttore di X Factor, da MTV a Rai 2 guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 luglio 2022) Tra le novità della prossima stagione televisiva targata Rai, salta all’occhio lo sbarco di Alessandro Cattelan su Rai 2.l’esordio dell’anno scorso su Rai 1 con Da, ilporta sulla tv di Stato il suo cavallo di battaglia: EPCC, che diventa “EPCC su Rai 2?. L’acronimo sta per E Poi C’è Cattelan e si preannuncia come il prosieguo del late show trasmesso su Sky Uno dal 2014 al 2020. Alessandro Cattelan, la carriera dell’exdi X Factor, da MTV a Rai 2 guarda le foto Leggi ...

rosmas1980 : @berlusconi Troppo tardi Silvio. Dopo gli eventi di questi giorni è chiaro che FI non ha più nessuna spinta propuls… - mattew_ms : @Antonio_Tajani @EPP @forza_italia @ManfredWeber Fate ridere e avete l’8% scarso, dopo sta mossa pure di meno, ma d… - Maurottaviani : @peluccone @Ciclignorante 1) aveva 100 m e li ha persi in 2 curve. Vedi tu. O è scarso o ha rallentato 2) perché no… - antonio76760 : @DebAttanasio @DiegoFusaro Dare del mediocre a fuffaro è un complimento. Lui è proprio scarso, sarebbe stato perfet… - Ernesto29296958 : RT @EsteriLega: Dal punto di vista della Farnesina: - dopo le elezioni Comites e i referendum, un'altra votazione. Per i consolati una prov… -