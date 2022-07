Delusione abbonamenti, Iervolino tira dritto: “Piatek era nostro, Mazzocchi vuole andare via” (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Lunga intervista quella concessa da Danilo Iervolino a Radio Bussola. Il numero uno della Salernitana ha parlato soprattutto del calciomercato della società granata, soffermandosi poi sulla grana abbonamenti. Mercato – Ci sono reali possibilità di prendere Piatek, mi piace ma seguo anche altri top player. Verrebbe volentieri a Salerno, non è un problema di ingaggio ma di atteggiamento da parte dell’l’Herta Berlino che sta facendo ragionamenti di vario genere per rientrare dell’investimento fatto. Sembrava tutto fatto a inizio settimana, ero pronto a firmare i contratti e poi c’è stato l’inserimento di un’altra società C’è un modo di portare avanti gli affari difficile da comprendere. I calciatori sono spesso guardinghi, spesso arrivano proposte e non scelgono in base a progetti calcistici o di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Lunga intervista quella concessa da Daniloa Radio Bussola. Il numero uno della Salernitana ha parlato soprattutto del calciomercato della società granata, soffermandosi poi sulla grana. Mercato – Ci sono reali possibilità di prendere, mi piace ma seguo anche altri top player. Verrebbe volentieri a Salerno, non è un problema di ingaggio ma di atteggiamento da parte dell’l’Herta Berlino che sta facendo ragionamenti di vario genere per rientrare dell’investimento fatto. Sembrava tutto fatto a inizio settimana, ero pronto a firmare i contratti e poi c’è stato l’inserimento di un’altra società C’è un modo di portare avanti gli affari difficile da comprendere. I calciatori sono spesso guardinghi, spesso arrivano proposte e non scelgono in base a progetti calcistici o di ...

