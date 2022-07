Barche ormeggiate abusivamente, sequestrate a Napoli 187 unità da diporto (Di venerdì 22 luglio 2022) Con il proseguo dell’estate, continuano i controlli per combattere gli ormeggi precari e non autorizzati di unità da diporto: sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli un’area di 40 mila mq con 187 Barche ormeggiate abusivamente: siamo a Coroglio, vicino il porticciolo di Nisida, e il risultato è frutto di un controllo sul campo circa la regolarità delle concessioni demaniali. Barche ormeggiate abusivamente, un guadagno di 225 mila euro I militari della stazione navale di Napoli e personale del nucleo di polizia giudiziaria e del secondo nucleo operatori subacquei della capitaneria di Porto di Napoli hanno messo sotto sequestro una porzione d’acqua occupata in maniera ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 22 luglio 2022) Con il proseguo dell’estate, continuano i controlli per combattere gli ormeggi precari e non autorizzati dida: sono statedalla Guardia di Finanza diun’area di 40 mila mq con 187: siamo a Coroglio, vicino il porticciolo di Nisida, e il risultato è frutto di un controllo sul campo circa la regolarità delle concessioni demaniali., un guadagno di 225 mila euro I militari della stazione navale die personale del nucleo di polizia giudiziaria e del secondo nucleo operatori subacquei della capitaneria di Porto dihanno messo sotto sequestro una porzione d’acqua occupata in maniera ...

