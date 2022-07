Attivata la Casa di Comunità a Sant’Omobono Terme (Di venerdì 22 luglio 2022) Bergamo. È stata inaugurata venerdì 22 luglio, alla presenza della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti la Casa di Comunità Spoke di Sant’Omobono Terme, in via Vanoncini 20. In rappresentanza dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice Stasi, Direttore generale del Papa Giovanni, e Simonetta Cesa, Direttore sociosanitario, hanno accolto le massime autorità locali. “L’inaugurazione della Casa di Comunità di Sant’Omobono prosegue la strada tracciata da Regione Lombardia per una sanità di prossimità e sempre più territoriale – ha sottolineato la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti -. Si tratta di una struttura importante che dovrà essere punto di riferimento per un territorio, lontano dai ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Bergamo. È stata inaugurata venerdì 22 luglio, alla presenza della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti ladiSpoke di, in via Vanoncini 20. In rappresentanza dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice Stasi, Direttore generale del Papa Giovanni, e Simonetta Cesa, Direttore sociosanitario, hanno accolto le massime autorità locali. “L’inaugurazione delladidiprosegue la strada tracciata da Regione Lombardia per una sanità di prossimità e sempre più territoriale – ha sottolineato la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti -. Si tratta di una struttura importante che dovrà essere punto di riferimento per un territorio, lontano dai ...

