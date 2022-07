Adam Cole rassicura i fan | “Il recupero procede bene | mi rivedrete presto sul ring”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 22 luglio 2022)è uno dei grandi assenti causa infortunio in AEW, prima di Forbidden Door combatteva con dei fastidi alla spalla, poi durante il PPV ha subito una seria commozione cerebrale che lo sta tenendo ai box in attesa del via libera dei medici. Qualche giorno fa era stata Britt Baker are sulle condizioni del compagno, adesso ci ha pensato lo stessodurante un podcast. “In 14 anni, mai un’assenza così lunga”è intervenuto al podcast GameSpot’s Wrestle Buddies, ha raccontato le sue sensazioni e la speranza di poter rientraresul quadrato. “Sto. Sono sicuramente sulla via della guarigione. Ho intorno un grande team che mi sta aiutando tanto e si assicura che mi prenda cura di me al meglio delle ...