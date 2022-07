2011-2021: Lombardia, un decennio a crescita zero. Le regioni italiane non reggono il ritmo dei top player del Continente (Di venerdì 22 luglio 2022) Dal 2011 al 2021 la Lombardia ha fatto registrare una crescita economica pari allo zero. E’ questo il dato significativo emerso dal focus elaborato dal Centro Studi Sintesi sull’andamento delle economie regionali e macroregionali per CNA Veneto, CNA Emilia Romagna e CNA Lombardia, quest’ultima presente a Verona proprio per celebrare i 10 anni della collaborazione con le “colleghe” e lo stesso Centro Studi Sintesi. In un quadro esclusivamente nazionale, le tre regioni locomotive d’Italia, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna si confermano trainanti per il sistema economico italiano: rappresentano più del 40% del PIL totale e più del 50% delle esportazioni complessive. Sul fronte europeo, in realtà, anche la Lombardia (come le ... Leggi su newsagent (Di venerdì 22 luglio 2022) Dalallaha fatto registrare unaeconomica pari allo. E’ questo il dato significativo emerso dal focus elaborato dal Centro Studi Sintesi sull’andamento delle economie regionali e macroregionali per CNA Veneto, CNA Emilia Romagna e CNA, quest’ultima presente a Verona proprio per celebrare i 10 anni della collaborazione con le “colleghe” e lo stesso Centro Studi Sintesi. In un quadro esclusivamente nazionale, le trelocomotive d’Italia, ovvero, Veneto ed Emilia Romagna si confermano trainanti per il sistema economico italiano: rappresentano più del 40% del PIL totale e più del 50% delle esportazioni complessive. Sul fronte europeo, in realtà, anche la(come le ...

