WTA Palermo 2022: Elisabetta Cocciaretto superata in rimonta da Garcia

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno del WTA 250 di Palermo. L'azzurra viene sconfitta (n.111 del ranking) in rimonta dalla francese Caroline Garcia (testa di serie n.5) per 0-6 6-3 6-4 e dice addio al torneo sulla terra rossa italiana. Per la transalpina ci sarà ai quarti di finale la sfida contro la vincitrice del match tra l'italiana Lucia Bronzetti e la russa Elina Avanesyan. Il primo set è completamente a senso unico. Cocciaretto trova il break in apertura e poi sale immediatamente sul 2-0. Garcia non riesce a entrare in partita e l'azzurra ne approfitta per tirare dritto fino al 6-0 in 22 minuti di gioco. Nel secondo parziale Cocciaretto ha subito tre occasioni per strappare ancora una volta il servizio alla sua avversaria,

