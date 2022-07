Ultimo atto Draghi alla Camera | Grazie Poi va al Quirinale per le dimissioni

(Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario, è giunto alper comunicare le sue "determinazioni" al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima di salire al Colle, il premier ha comunicato la sua intenzione in aula a Montecitorio:luce dei fatti di ieri al Senato, "chiedo di sospendere la seduta recarmi ale comunicare le mie determinazioni". L'intervento del presidente del Consiglio è iniziato con un lungo applauso. "Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato", ha detto con una battuta in risposta. "per tutto il lavoro finsieme in questo periodo", ha aggiunto ai deputati prima di chiedere al presidente Roberto Fico di sospendere la seduta.

Ora alla Camera l'atto che sembra portare alle sue dimissioni al Colle. IL DISCORSO INTEGRALE Giovedì scorso ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio ..."Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni". Così Mario Draghi ha comunicato alla ...Dopo il discorso in Senato e il successivo voto di fiducia, Mario Draghi sembra sempre di più sulla via delle dimissioni: prima di recarsi al Quirinale, non mancherà però di passare alla Camera dove, ...