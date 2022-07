Truffa e autoriciclaggio: sequestro di 150mila euro per tre persone (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestra preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta di questa Procura, nei confronti di 3 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di Truffa e di autoriciclaggio. Le indagini dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno hanno preso le mosse da una denuncia presentata, nel dicembre 2020, dal titolare di una farmacia dell’ Agro-nocerino sarnese. In particolare, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 e dell’introduzione delle conseguenti misure di contenimento del rischio di contagio da parte del Governo, questi aveva contrattato, per il tramite di un intermediario della provincia di Caserta (anch’egli deferito all’ ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestra preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta di questa Procura, nei confronti di 3 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati die di. Le indagini dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno hanno preso le mosse da una denuncia presentata, nel dicembre 2020, dal titolare di una farmacia dell’ Agro-nocerino sarnese. In particolare, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 e dell’introduzione delle conseguenti misure di contenimento del rischio di contagio da parte del Governo, questi aveva contrattato, per il tramite di un intermediario della provincia di Caserta (anch’egli deferito all’ ...

